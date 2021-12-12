Голосование на выборах главы Приднестровья идет активно, несмотря на дождь

ТИРАСПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах президента Приднестровья в воскресенье началось активно, несмотря на дождливую погоду и непростую эпидемическую ситуацию, связанную с коронавирусом. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) непризнанной республики Елена Городецкая. По ее словам, с утра открылись 255 избирательных участков, два из них работают для граждан, находящихся в местах временного пребывания.

"Участки работают в штатном режиме. Присутствует миссия международных наблюдателей. Информации о каких-либо жалобах или неприсущих нормальному избирательному процессу фактов на настоящий момент не поступало", - сказала Городецкая. Она отметила, что за два часа с учетом шести дней досрочного голосования в выборах приняли участие около 17 тыс. избирателей (примерно 4,5%).

"В ходе досрочного голосования мы увеличили время работы участковых избирательных комиссий, в том числе и в связи с необходимостью обезопасить людей от коронавируса", - пояснила глава ЦИК.

На участках, где побывал корреспондент ТАСС, с раннего утра было многолюдно. Первыми, как обычно, голосовать пришли представители старшего поколения. Скрасить время ожидания позволяют организованные рядом с участками буфеты с выпечкой, ярмарки, на некоторых праздничную атмосферу создают оркестры. Здесь же оборудованы информационные панно, дежурят наблюдатели, милиция.

"При входе обязательна дезинфекция рук и наличие маски. В помещениях работают рециркуляторы воздуха, периодически проводится санобработка, за соблюдением голосующими социальной дистанции следят наши сотрудники, представители правоохранительных органов", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии №224 Наталья Чолак. По ее словам, подготовлена также урна для выездного голосования.

Настроения избирателей

"Ситуация у нас непростая: в Кишиневе к власти пришли прозападные политики и устраивают нам блокаду вместе с Украиной. Автомобили с приднестровскими номерами не выпускают, к нам не пропускают грузы, в том числе лекарства", - рассказал корреспондентуТАСС после голосования избиратель, назвавшийся Сергеем Владимировичем. По его словам, тревоги добавили публикации в молдавских СМИ заявления бывшего советника президента США Джона Болтона о приднестровском конфликте. "Такие публикации вызывают у нас опасения, что война 1992 года может повториться", - добавил он.

"Голосовали за стабильность. Немножко преображается наше Приднестровье, облагораживаются дома, школы, детские сады. Пусть лучше будет это руководство, чем другое. Что беспокоит, так это запрет на проезд на Украину. А так все нормально", - заметил мужчина, не пожелавший назвать свое имя. Он также рассказал, что в последнее время немало жителей Украины и Молдавии переезжают в Приднестровье, покупая дома в селах. "У них газ дорогой, у нас, благодаря России, дешевый. Вот они и перебираются к нам, кто на зиму, кто вообще навсегда".

"Я бы хотела, чтоб Россия взяла нас к себе. Я россиянка, но здесь живу давно и скажу, что нам очень тяжело между Молдавией и Украиной, которые продвигают свои интересы, стремясь наказать Приднестровье. Не пропускают наши машины, поезда не ходят. Это коллапс какой-то - я в Россию уже шесть лет не ездила, очень хочу побывать на могилах родителей", - сказала женщина, назвавшаяся Любовью.

"Ни на что мы сильно не жалуемся. Жить здесь по-божески можно. Мы хотим, чтобы нас признали, и больше ничего", - отметил молодой избиратель Илья. Он подчеркнул, что в Приднестровье верят, что войны не будет, пока мир охраняют российские миротворцы. "Пока они здесь, никто не посмеет нас тронуть. Но пакостить, конечно, будут - это уже сейчас видно", - заметил он. По его словам, несмотря на то, что новый президент Молдавии Майя Санду утверждает о своей приверженности мирному решению конфликта, действия Кишинева свидетельствуют об обратном. "В августе в Кишинев приезжал [замглавы администрации президента РФ] Дмитрий Козак. Он рассказал, что Санду обещала ему, что блокады Приднестровья не будет. Но все получилось наоборот - давление на нас усилилось", - отметил Илья.

Проблема с приездом международных наблюдателей

"К сожалению, из-за запрета Кишинева в Тирасполь не смогли приехать 12 международных наблюдателей, в том числе из России. Тем не менее, вопреки призыву руководства Молдавии игнорировать выборы, на них присутствуют международные наблюдатели - общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии, других стран", - рассказала Городецкая. По ее словам, после завершения голосования наблюдатели дадут оценку организации выборов с точки зрения соблюдения международных избирательных стандартов.