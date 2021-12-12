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Под Киевом строят завод по производству ударных беспилотников Anka

Первую продукцию завод должен изготовить уже в конце 2022 года, рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Завод по производству современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka строят под Киевом совместно с Турцией, а их первая партия может появиться к концу 2022 года. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Завод строится сейчас в Василькове. Уже начал строиться завод, который будет производить украинско-турецкие беспилотники, в том числе Anka - тяжелые беспилотники. Будут и украинские беспилотники, которые перспективны. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками, то есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против пилотируемой авиации. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и так далее", - сказал он в интервью изданию "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Первую продукцию, по словам Арестовича, завод должен изготовить уже в конце 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря, выступая в Харькове по случаю отмечаемого в стране 30-летия Вооруженных сил Украины, сообщил о начале строительства украинского завода по изготовлению современных военных беспилотников.

В сентябре Министерство обороны Украины сообщало о переговорах с руководством турецкой авиастроительной компании Baykar Makina, на которых обсуждался вопрос возможности производства турецких беспилотных комплексов на украинской территории.

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