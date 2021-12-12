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Кризис на Украине

Папа Римский Франциск высказался за международный диалог для украинского урегулирования

Понтифик также выразил глубокое разочарование "последней статистикой" об объемах производства оружия в мире

ВАТИКАН, 12 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск молится за Украину и урегулирование напряженности посредством серьезного международного диалога. Об этом понтифик сказал в традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

"Возношу молитвы за Украину, за все ее церкви и религиозные общины, ее возлюбленный народ и за разрешение напряженности посредством серьезного международного диалога, а не прибегая к оружию. Пусть это Рождество принесет мир на Украину", - сказал Франциск. Кроме того, понтифик выразил глубокое разочарование "последней статистикой" об объемах производства оружия в мире. "В этом году оружия сделали больше, чем в прошлом. Оружие - это не выход!" - провозгласил глава Римско-католической церкви.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
Франциск (Папа Римский)УкраинаКризис на Украине
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