Раунд заседаний Конституционного комитета Сирии планируется на февраль 2022 года

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился в воскресенье в Дамаске с министром иностранных дел и по делам эмигрантов арабской республики Фейсалом Микдадом. Как сообщила газета Al Watan, норвежский дипломат обсудил с главой сирийского МИД перспективы созыва седьмого раунда Конституционного комитета Сирии (ККС) в Женеве.

По информации издания, встреча делегаций сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества планируется на начало февраля 2022 года.

Визит спецпосланника генсека ООН в Дамаск должен был состояться 30 ноября, но, по сведениям Al Watan, был отложен из-за вспышки нового варианта коронавирусной инфекции. Дипломатические источники сообщили изданию, что заседание ККС могло состояться в середине декабря или сразу после Нового года, но этому помешало распространение омикрон-штамма коронавируса.

Шестой раунд заседаний малой (редакционной) группы ККС состоялся в октябре и завершился безрезультатно. Как признал Педерсен, "между участниками диалога в Женеве по-прежнему сохраняются ключевые разногласия и взаимное недоверие, что не позволило им перейти к обсуждению проектов конституционной реформы".

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов).

ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.