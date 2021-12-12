{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Раунд заседаний Конституционного комитета Сирии планируется на февраль 2022 года

По данным источников Al Watan, заседание ККС могло состояться в середине декабря или сразу после Нового года, но этому помешало распространение омикрон-штамма коронавируса

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился в воскресенье в Дамаске с министром иностранных дел и по делам эмигрантов арабской республики Фейсалом Микдадом. Как сообщила газета Al Watan, норвежский дипломат обсудил с главой сирийского МИД перспективы созыва седьмого раунда Конституционного комитета Сирии (ККС) в Женеве.

По информации издания, встреча делегаций сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества планируется на начало февраля 2022 года.

Визит спецпосланника генсека ООН в Дамаск должен был состояться 30 ноября, но, по сведениям Al Watan, был отложен из-за вспышки нового варианта коронавирусной инфекции. Дипломатические источники сообщили изданию, что заседание ККС могло состояться в середине декабря или сразу после Нового года, но этому помешало распространение омикрон-штамма коронавируса.

Шестой раунд заседаний малой (редакционной) группы ККС состоялся в октябре и завершился безрезультатно. Как признал Педерсен, "между участниками диалога в Женеве по-прежнему сохраняются ключевые разногласия и взаимное недоверие, что не позволило им перейти к обсуждению проектов конституционной реформы".

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов).

ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.

Теги
Сирия
Кризис на Украине
Папа Римский Франциск высказался за международный диалог для украинского урегулирования
Понтифик также выразил глубокое разочарование "последней статистикой" об объемах производства оружия в мире
Читать полностью