Ситуация в Мьянме находится в центре внимания глав дипведомств G7 и АСЕАН

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) началась в воскресенье в Ливерпуле. Как сообщил МИД Великобритании, председательствующей в этом году в "семерке", одной из центральных тем переговоров является политический кризис в Мьянме.

Отмечается, что большинство представителей стран АСЕАН участвуют в дискуссиях в удаленном режиме в связи с текущей ситуацией с пандемией коронавируса в мире. В ходе мероприятия стороны также рассчитывают обсудить активизацию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и технологий.

"Первая в истории встреча G7 с коллегами из АСЕАН - это шанс укрепить нашу торговлю, экономику, технологии и безопасность в Юго-Восточной Азии. Объединяя свободолюбивые страны, мы общими усилиями можем сделать так, чтобы наши связи [в регионе] не ослабевали и адекватно отражали его размер и важность. Углубление связей может быть выгодно как с точки зрения создания рабочих мест и возможностей для британцев, так и для обеспечения открытости, безопасности и процветания Индо-Тихоокеанского региона", - заявила глава британского МИД Элизабет Трасс.

В рамках встречи она намерена призвать АСЕАН играть значимую роль в вопросе разработки международных стандартов для технологий последнего поколения. Кроме того, стороны обсудят взаимодействие в борьбе с кражей интеллектуальной собственности и киберпреступностью.

G7 - объединение экономически развитых государств, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Предыдущее совещание глав МИД состоялось в мае в Лондоне. Лидеры "семерки" в свою очередь провели встречу 11-13 июня в английском графстве Корнуолл.

АСЕАН была основана в 1967 году и в настоящее время объединяет 10 стран региона - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2021 года полномочия председателя в организации по принципу ротации перешли от Вьетнама к Брунею.

Ситуация в Мьянме

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства республики, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.