При нападении на отделение полиции в Эквадоре погиб один полицейский

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере один полицейский погиб, еще один получил ранения в результате нападения на отделение полиции в городе Эсмеральдас в Эквадоре. Сообщение об этом размещено в воскресенье на сайте Национальной полиции Эквадора.

Около 00:40 по местному времени (08:40 мск) к отделению полиции подъехал автомобиль, из которого вышли двое вооруженных неизвестных. Они открыли огонь по полицейскому участку, в результате чего один сотрудник погиб, другой пострадал. Раненый полицейский был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Идет расследование инцидента.