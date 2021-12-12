ЦИК Приднестровья заявил, что выборы президента состоялись

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Выборы президента непризнанного Приднестровья состоялись. Как сообщила в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Елена Городецкая, на 15:00 (16:00 мск) явка составила более 28%, превысив необходимый порог в 25%.

"114 206 избирателей сделали свой выбор к трем часам дня. <…> В соответствии с действующим законодательством, выборы можно считать состоявшимися", - сказала Городецкая.

В бюллетенях два кандидата - действующий президент Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Избирательные участки закроются в 20:00 (21:00 мск). Первые итоги выборов президента ЦИК планирует сообщить 13 декабря.