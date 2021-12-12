МВД Франции расследует около 400 дел, связанных с подделкой санитарных пропусков

"У нас немногим менее 400 дел <...>, касающихся сети по изготовлению фальшивых санитарных пропусков. Иногда эти дела связаны, к сожалению, с медперсоналом", - сказал Дарманен.

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Французские стражи ведут порядка 400 дел, направленных против сети, занимающейся изготовлением фальшивых санитарных пропусков. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен в воскресенье в эфире телеканала RTL .

Он отметил, что в рамках расследования уже есть задержанные, однако не назвал их число. Глава МВД напомнил, что организаторам подобных сетей угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В субботу глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что заболеваемость ковидом во Франции остается на высоком уровне. По его словам, в начале этой недели медицинские службы зафиксировали более 70 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. В то же время на протяжении последних 10 дней власти фиксируют снижение темпов роста заболеваемости.

Глава Минздрава заверил, что власти не рассматривают сейчас вариант с объявлением нового режима самоизоляции и во многом этому способствовало то, что большое число французов прошли вакцинацию. В начале ноября Веран заявил, что с 15 января будут аннулированы санитарные пропуска граждан от 18 до 65 лет, которые не получат бустерную дозу и у которых прошло больше шести месяцев после завершения вакцинации. Для граждан старше 65 лет аннулирование пропусков начнется уже 15 декабря.

Санитарные пропуска были введены во Франции в августе. Французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния.