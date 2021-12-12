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Пандемия COVID-19

Госпиталь Минобороны РФ в Сухуме завершит работу 15 декабря

Министр здравоохранения Абхазии отметил, что "вся нагрузка опять ляжет на абхазское медицинское сообщество"

СУХУМ, 12 декабря. /ТАСС/. Многопрофильный военный госпиталь Южного военного округа (ЮВО) РФ, который работает в Абхазии с 18 августа, завершает работу 15 декабря. Об этом сообщил в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

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"Колоссальная работа проведена нашими российскими коллегами [из госпиталя ЮВО], 15 декабря они планируют отбыть в место постоянной дислокации. Вся нагрузка опять ляжет на абхазское медицинское сообщество", - сказал министр.

Бутба обратился к населению республики с призывом соблюдать все меры предосторожности, не отказываться от вакцинации, поскольку это пока единственный способ остановить распространение инфекции.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 36 177 человек. 29 067 пациентов выздоровели, 539 умерли.

В Гудаутском ковидном госпитале находятся на стационарном лечении 89 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека; в Сухумской инфекционной больнице - 41 пациент, 18 в тяжелом состоянии, в российском военном госпитале в Сухуме - 10 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии. В трех районных больницах 54 больных коронавирусом.

Теги
АбхазияРоссияПандемия COVID-19
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