МИД Сирии заявил, что политика Турции препятствует стабилизации ситуации на севере страны

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Турция проводит агрессивную политику по отношению к Сирии, оккупирует ее северные районы и не выполняет решения, принимаемые в рамках астанинского формата урегулирования конфликта. Об этом, как передало агентство SANA, заявил в воскресенье министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Анкара продолжает оказывать поддержку террористическим группировкам и препятствует стабилизации обстановки на севере Сирии", - подчеркнул он. По словам главы МИД, "турецкие власти поступают бесчеловечно, отключая водоснабжение населенных пунктов в провинции Хасеке". Он отметил, что в Дамаске такие репрессивные меры расценивают как грубое нарушение международного гуманитарного права.

Микдад также указал "на опасные последствия политики тюркизации, которую проводит Анкара в оккупированных районах".

Турция при поддержке формирований сирийской вооруженной оппозиции создала в 2017 году зону безопасности в треугольнике между пограничными городами Джераблус, Эль-Баб и Аазаз на севере арабской страны. В 2018 году в рамках операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" турецкими войсками был оккупирован регион Африн, находящийся в 65 км от Алеппо.

В октябре 2019 года Турция провела на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы в провинциях Хасеке и Ракка.