Не менее 80 сторонников ИГ сдались талибам в афганской провинции Нангархар

ТАСС, 12 декабря. По меньшей мере 80 сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сдались властям, назначенным радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом в воскресенье сообщил департамент по связям со средствами массовой информации провинции.

Согласно заявлению департамента, "члены ИГ сдались местным властям при посредничестве старейшин местных племен". Отмечается, что заявившие о своем разрыве с террористами являются жителями 10 районов, расположенных на территории Нангархара. В заявлении также указывается, что все добровольно перешедшие на сторону властей амнистированы.

Со своей стороны старейшины Нангархара, которые способствовали процессу примирения, указали, что если кто-либо из жителей провинции предоставит жилье сторонникам ИГ, то их хозяева будут изгнаны, а дома их - сожжены.

В течение последних месяцев в ряде провинций Афганистана произошло несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ. Ранее высокопоставленные представители "Талибана" неоднократно заявляли, что ИГ не представляет угрозы для Афганистана, и талибы способны самостоятельно бороться с этой группировкой.