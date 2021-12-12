МИД Сирии назвал недопустимым внешнее вмешательство в работу Конституционного комитета

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Заседания Конституционного комитета Сирии (ККС) в Женеве не должны служить целям, которые преследуют враждебные Дамаску государства. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад, который провел переговоры в Дамаске со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Внешнее вмешательство в работу ККС недопустимо, - приводит его слова агентство SANA. - Диалог, который ведут сирийские стороны, должен отвечать чаяниям самих сирийцев, а не задачам, стоящим в повестке дня враждебных Дамаску государств".

По информации агентства, Микдад и Педерсен обсудили результаты поездки норвежского дипломата по ряду арабских и западных стран, а также последнее развитие событий на сирийской арене и ход политического процесса. Ранее сирийская газета Al Watan сообщила, что на встрече рассматривался вопрос о созыве седьмого раунда ККС в Женеве. По сведениям издания, заседание планируется провести в начале февраля 2022 года.

В свою очередь спецпосланник генсека ООН, выступая перед журналистами в Дамаске, позитивно оценил перспективы достижения всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии. "Я думаю, что сейчас появилась хорошая возможность для применения пошаговой тактики, которая будет способствовать укреплению доверия между сторонами", - указал он.

По свидетельству телеканала Al Mayadeen, Педерсен также отметил, что на встречах с ответственными лицами в США и на Западе почувствовал с их стороны "готовность к большей открытости по отношению к Дамаску".

Переговоры в Женеве

Шестой раунд заседаний малой (редакционной) группы ККС состоялся в октябре и завершился безрезультатно. Как признал Педерсен, между участниками диалога в Женеве по-прежнему сохраняются ключевые разногласия и взаимное недоверие, что не позволило им перейти к обсуждению проектов конституционной реформы.

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов).

ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.