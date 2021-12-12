Блинкен обсудил с Боррелем вопросы, касающиеся России и Украины

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, они обсудили вопросы, касающиеся России и ситуации вокруг Украины. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства сообщил в воскресенье в Twitter.

Он отметил, что говорил с Боррелем о сотрудничестве между США и ЕС, а также о якобы "опасном наращивании военной мощи Россией". "США и ЕС едины в поддержке Украины и сделают так, что Россия заплатит высокую цену, если решит выбрать путь военной эскалации", - утверждал Блинкен.

Госсекретарь США ранее прибыл в Ливерпуль для участия во встрече глав МИД государств Группы семи.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.