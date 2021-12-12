Министр обороны Украины назвал неработающей стратегию НАТО по "непровоцированию России"

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стратегия НАТО в отношении России в настоящий момент не приносит необходимых результатов. Соответствующее мнение он выразил в воскресенье в интервью британской газете Financial Times.

"Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать", - сказал глава украинского военного ведомства. Он добавил, что подобная стратегия провалилась в 2008 году, когда РФ приняла участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии после того, как ФРГ и Франция заблокировали вступление Грузии в НАТО.

В связи с этим Резников назвал ошибочным решение властей Германии отказаться поставлять оружие на Украину. "Они [Германия] продолжают строить газопровод "Северный поток - 2" и в то же время блокировать поставки нам оборонительных видов вооружений. Это очень несправедливо", - отметил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву. По его словам, нет никакого юридического запрета в законодательстве ФРГ, которое не разрешает передавать или продавать оружие Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев хотел бы получить вооружение из Германии. По его словам, Германия не оказывала Украине военной помощи, хотя могла бы это сделать. Киев, сказал глава государства, заинтересован в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике.

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ в ноябре, заявил, что власти Украины не выполняют свои обязательства по минскому комплексу мер по урегулированию в Донбассе, и упрекнул страны Запада в потакании курсу Киева на демонтаж этих соглашений. Российский лидер отметил, что некоторые западные страны, поставляя летальное оружие Украине, а также проводя недружественные маневры в Черном море, лишь обостряют ситуацию в Донбассе.