Главы МИД ЕС примут санкции против группы "Вагнера" и обсудят ситуацию на Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе обсудят ситуацию на Украине и примут санкции против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом ранее сообщил в Брюсселе источник во внешнеполитической службе ЕС. Помимо этого министры рассмотрят отношения со странами Центральной Азии, с Венесуэлой и Эритреей.

Санкции за Мали

8 декабря постоянные представители 27 стран Евросоюза уже одобрили введение санкций против ЧВК "Вагнер". Политическое решение о необходимости таких санкций для Евросоюза было принято Советом ЕС 15 ноября. Речь идет о внесении ряда физических и юридических лиц в черный список ЕС. Всем им будет запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза.

Список будет опубликован в Официальном журнале ЕС во вторник.

Министры намерены также одобрить новый санкционный режим по Мали за блокирование политического процесса по переходу к демократии.

Главным "спонсором" санкций против Мали и ЧВК "Вагнер" выступила Франция. Париж с начала осени выражает глубокую озабоченность в связи с утратой своих позиций в Мали, вызванных в первую очередь свертыванием французской антитеррористической военной операции в этой стране. При этом глава МИД и министр обороны Франции неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", называя ее деятельность "несовместимой" с продолжением французского военного присутствия.

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом". В этой связи власти страны намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами", добавил премьер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.

Наращивание сил РФ

По Украине главной темой обсуждения станут обвинения в адрес России в "наращивании военных сил" у границы с этой страной, включая возможное ужесточение санкций против России в случае некой "агрессии" в будущем.

"ЕС будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, и с весны мы работаем над тем, как укрепить устойчивость Украины во многих сферах. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС", - сообщил ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, у ЕС "уже есть санкции против России, включая индивидуальные и экономические". "Они постоянно продлеваются и переоцениваются в зависимости от развития ситуации в регионе. Всегда можно усилить или ослабить эти санкции, в случае если будет изменение поведения [России]. Этот вопрос также будет обсуждаться министрами", - заявил он.

В четверг ситуацию на Украине верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил в двустороннем порядке на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Обсуждение Украины в Совете ЕС станет подготовкой к дискуссии по ситуации в этой стране на саммите ЕС 16-17 декабря в Брюсселе, где лидеры сообщества, в частности, утвердят решение о продлении на полгода экономических санкций против России.