СМИ: израильские военные убили палестинца на Западном берегу реки Иордан

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие застрелили в ночь на понедельник палестинца и ранили еще двоих на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на врачей.

По сведениям агентства, израильские силовики ворвались в район Рас-эль-Айн в городе Наблус. Как рассказал агентству начальник отделения скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца в провинции Наблус Ахмед Джибриль, 31-летний Джамиль Мухаммед аль-Кайяль был убит выстрелом в голову. Еще двое молодых человек пострадали при наезде, совершенном водителем израильского военного джипа.

С конца мая жители нескольких районов Наблуса каждую пятницу проводят шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства ведут поселенческую деятельность. Израильские полицейские и военные препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу.