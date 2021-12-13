СМИ: военные США при высадке десанта в Дейр-эз-Зоре убили трех мирных граждан

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Вертолеты ВВС США высадили в понедельник десант на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило агентство SANA, антитеррористическая операция была проведена в поселке Эль-Бусейра. При десантировании был открыт интенсивный огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам. В результате, по сведениям очевидцев, погибли по меньшей мере три мирных жителя, есть также раненые.

Вместе с американскими военными в операции приняли участие бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС). Они взяли штурмом несколько домов, где укрывались разыскиваемые террористы, и увели с собой пленников.

7 декабря аналогичная операция была проведена в Эш-Шухейле, где, как утверждает агентство, американские военнослужащие захватили группу мирных граждан и увезли в неизвестном направлении. Никаких объяснений по этому поводу со стороны командования возглавляемой США антитеррористической коалиции не последовало.

Курдские формирования при поддержке западной коалиции контролируют сейчас большую часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также северо-восточные районы провинции Дейр-эз-Зор. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США на северо-востоке Сирии как незаконную оккупацию.