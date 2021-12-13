В Гонконге восемь активистов получили до 14 месяцев тюрьмы за незаконную акцию

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 декабря. /ТАСС/. Суд в Гонконге в понедельник приговорил группу из восьми активистов к срокам от четырех с половиной до 14 месяцев тюрьмы за участие в незаконном митинге. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Подсудимые были признаны виновными в попытке созыва 4 июня 2020 года акции в парке Виктория, приуроченной к очередной годовщине событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Полиция наложила запрет на проведение этого мероприятия из-за пандемии. Однако некоторые оппозиционеры все равно приняли в нем участие и подстрекали к этому других.

Среди обвиняемых - медиамагнат Джимми Лай (Ли Чжиин), которому суд добавил еще 13 месяцев тюрьмы. Этот предприниматель, считающийся одним из организаторов массовых антиправительственных протестов в Гонконге 2019 года, уже отбывает 14-месячное заключение по другим эпизодам, связанным с несанкционированными митингами.

Кроме того, 74-летний Лай является фигурантом дела о нарушении закона о национальной безопасности в Гонконге, принятого 30 июня прошлого года. Он подозревается в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы нацбезопасности в этом специальном административном районе КНР. По этому обвинению ему может грозить пожизненное заключение.