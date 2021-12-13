Центризбирком Белоруссии возглавил экс-глава Минобразования Игорь Карпенко

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко, который до настоящего времени занимал пост министра образования, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

"Что касается Центральной избирательной комиссии. Во-первых, Игорь Васильевич [Карпенко] прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую конституцию (изменения), скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть народное вече еще будет вас утверждать, если все будет нормально, - сказал Лукашенко в понедельник, его слова приводит агентство БелТА. - Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы - человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании".