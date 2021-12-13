МИД Китая призвал страны G7 не вести "пустые разговоры" о демократии и правах человека

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в понедельник на регулярном брифинге выразил протест в связи с вмешательством государств Группы семи (G7) во внутренние дела Китая и призвал эти страны не вести "пустых разговоров" о демократии и правах человека.

"Выражаем решительный протест из-за вмешательства G7 во внутренние дела КНР, очернения Китая и нанесения ущерба его интересам", - сказал он.

Китайский дипломат обратил внимание на высокие показатели заболеваемости COVID-19, в частности, в США и Великобритании и призвал G7 сосредоточить усилия на том, чтобы защитить население в условиях пандемии. "Население США и Великобритании составляет около 5% от мирового. Это государства с наиболее развитыми экономиками, обладающие самыми передовыми медицинскими технологиями, однако на них приходится соответственно 23% и 18% общемировых показателей числа инфицированных COVID-19 и умерших от этого заболевания", - добавил Ван Вэньбинь.

"Призываем власти США, Великобритании и других государств защищать права их граждан на жизнь и здоровье и принимать все необходимые меры для того, чтобы избежать новых жертв из-за пандемии, а не вести пустые разговоры о демократии и правах человека", - указал дипломат.

Встреча глав МИД стран G7 проходила в Ливерпуле с 11 по 12 декабря. Глава МИД председательствующей в "семерке" Великобритании Лиз Трасс сообщила о том, что страны G7 обеспокоены тем, что Китай "прибегает к принуждению" в своей экономической политике. Кроме того, они обсудили проблему соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге, а также ситуацию в Тайваньском проливе.