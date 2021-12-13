На Украине планируют начать серийное производство ударного беспилотника "Сокол-300"

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" через полтора-два года приступит к серийному производству ударного беспилотного комплекса "Сокол-300" по заказу министерства обороны страны. Об этом сообщил генеральный директор и генеральный конструктор бюро Олег Коростелев.

"Наш стук в двери заказчика практически увенчался успехом. Я думаю, наше министерство обороны закажет нам эту работу", - отметил он в интервью интернет-изданию Апостроф TV.

По словам Коростелева, Минобороны Украины, вероятно, уже в ближайшее время профинансирует опытно-конструкторские работы, после чего "Сокол-300" будет разработан в сжатые сроки. Поставлять его планируют для военно-морских сил. Он заверил, что большая часть работ по разработке самых сложных частей внутренних систем уже проведена и испытана на ракетном комплексе "Нептун", поэтому работы по созданию беспилотника могут завершить уже через полгода, а первые полеты осуществить менее чем через год. Серийное производство планируют запустить в течение полутора-двух лет, полагает Коростелев.

В то же время двигатель беспилотника будет иностранным по причине отсутствия аналогов среди отечественных производителей. Гендиректор уверен, что по своим характеристикам "Сокол-300" не будет уступать уже используемым ударным беспилотникам Bayraktar. Полезная нагрузка "Сокол-300", предположительно, составит 300 кг, максимальная скорость - 230 км/ч.