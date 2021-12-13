Лукашенко назвал "делом вкуса" позицию Запада о непризнании легитимности его власти

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не волнуют заявления Запада о непризнании его легитимности на посту главы государства. С таким заявлением он выступил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, выдержки из которого в понедельник приводит агентство БелТА.

"Я и не прошу никого (за пределами страны - прим. ТАСС) признавать мою легитимность. Ни в Беларуси, ни в Турции легитимность не нуждается в признании других государств. Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно конституции Беларуси, в Беларуси сегодня легитимный президент", - сказал Лукашенко.

Он назвал позицию Запада "делом вкуса". "Нравится им такая позиция, пусть они ее и придерживаются", - отметил белорусский президент.