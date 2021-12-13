Под Киевом обнаружили подпольный цех по изготовлению взрывчатки

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила подпольный цех по изготовлению взрывчатки недалеко от Киева. Об этом спецслужба сообщила в понедельник на своем официальном сайте.

"В ходе следственно-оперативных действий в Киевской области разоблачен подпольный цех по изготовлению средств поражения. Среди изъятого - взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями", - говорится в сообщении. В частности, кроме большого количества тротила и других взрывоопасных веществ и десяти единиц огнестрельного оружия с глушителями, сотрудники правоохранительных органов Украины выявили боевые гранаты с запалами, около 2 тыс. патронов разного калибра, комплектующие к оружию, станки и другое оборудование.

Спецслужба добавила, что проверяет информацию о возможном использовании обнаруженного для совершения терактов.

Отмечается, что подпольный цех организовал на собственном домовладении местный житель, который ранее уже был судим за изготовление самодельной взрывчатки. "По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать посредством личных связей в криминальных кругах", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Местному жителю планируется предъявление обвинения и определение меры пресечения. Кроме того, заверили в СБУ, проводятся работы по привлечению к ответственности других лиц, "причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины".