Лукашенко видит в претензиях ЕС в адрес "Турецких авиалиний" недобросовестную конкуренцию

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Претензии Евросоюза к "Турецким авиалиниям" (Turkish Airlines) по поводу якобы участия компании в миграционном кризисе являются надуманными и связаны с попытками недобросовестной конкуренции. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

"Они [на Западе] развалили и уничтожили собственные компании из-за своей непродуманной, мягко говоря, политики. Теперь хотят точно так опустить своих конкурентов, в том числе вашу компанию", - сказал Лукашенко, слова которого приводит в понедельник агентство БелТА.

Белорусский президент назвал "Турецкие авиалинии" мощной авиационной компанией в мире, являющейся конкурентом самых сильных авиакомпаний из Франции, Великобритании, Германии, Соединенных Штатов Америки. "Это сильный конкурент для них. Поэтому надо как-то придавить эту компанию. Придумали причину - беженцы", - отметил Лукашенко.

Он считает, что пандемия усилила конкуренцию среди авиакомпаний. "Там, на Западе, аэропорты были закрыты и авиакомпании приостановили полеты. Некоторые вообще исчезли. А те, которые есть, получают многомиллиардные дотации в Германии, Франции, Великобритании, США. И им нужно остановить развитие турецкой авиакомпании. То есть они перешли к сдерживанию вашей Turkish Airlines", - сказал Лукашенко.

"Если они мягкой силой не остановят ее, посмотрите, они перейдут к введению санкций против вашей компании - как к "Белавиа", - предупредил президент Белоруссии.

Ранее ЕС выразил претензии к "Турецким авиалиниям" в связи с якобы причастностью авиакомпании к перевозке мигрантов, стремящихся попасть в Европу транзитом через Белоруссию.