Медведчук сомневается в наличии источников накопления средств на счетах детей Украины

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что власть не обозначила реальных источников финансирования предложенной президентом страны Владимиром Зеленским инициативы введения экономического паспорта, которая предполагает накопление средств на счетах рожденных в стране детей.

"Экономический паспорт Украины - просто гениальная идея. И я готов аплодировать стоя, но если мне назовут источники наполнения этой программы", - написал Медведчук в понедельник в Twitter.

При этом политик раскритиковал те источники финансирования экономического паспорта, которые указал глава государства. "Когда говорят о ренте на руду или на полезные ископаемые, для тех, кто понимает, это выглядит смешно и вызывает истинный сарказм", - отметил Медведчук.

Зеленский 6 декабря внес на рассмотрение парламента законопроект "Об экономическом паспорте украинца". По словам главы государства, этот документ будут выдавать детям, рожденным на Украине. На связанном с ним счете будут накапливаться средства от рентных платежей за использование недр. По словам Зеленского, "по достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья".

Фонд будущих поколений

Как сообщил офис Зеленского, законопроект об экономическом паспорте предусматривает создание Фонда будущих поколений. Предполагается, что государственные взносы будут идти ежегодно на каждого участника фонда до достижения им 18 лет. Активы участников фонда будут формировать за счет взносов из бюджетных средств, поступивших от ренты за пользование недрами, и инвестиционного дохода от размещения средств участников фонда. Активы фонда будут храниться в госбанке. Фондом будет управлять государственный администратор.

Предполагается, что ежегодный взнос на одного участника фонда определяется в размере двух минимальных зарплат, установленном законом на 1 января календарного года. Первый совокупный годовой взнос в 2023 году составит 21,8 млрд гривен (примерно $800 млн) из расчета двух размеров минимальной зарплаты (7 176 гривен) и прогнозной статистики рождаемости.

Уплата взносов производится из средств специального фонда госбюджета, который будет формироваться за счет различных поступлений. Первым источником станет рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Кто получит деньги

Участники фонда - граждане Украины, рожденные с 1 января 2019 года. Для получения выплаты по достижении 18 лет участник фонда должен быть рожден на Украине, иметь украинское гражданство и постоянно проживать на территории страны в течение последних пяти лет. Выплаты из средств, начисленных на счета экономического паспорта, могут идти на обучение, покупку собственного жилья, лечение тяжелых заболеваний.

Согласно законопроекту, на момент первых выплат в 2037 году сумма средств фонда составит 1 трлн 832 млрд гривен, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд гривен из расчета 626 125 гривен (более $20 тыс.) на одного участника фонда.

Глава налогового комитета Верховной рады, депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев отмечал, что родители участников фонда смогут в реальном времени видеть изменения на счете.