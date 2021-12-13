Президент Молдавии примет участие в саммите "Восточного партнерства" 14-15 декабря

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду представит Молдавию на саммите "Восточного партнерства", который запланирован на 14-15 декабря в Брюсселе, сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы республики.

"15 декабря президент вместе со своими коллегами из других стран примет участие в саммите "Восточного партнерства", где выступит с речью", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что у Санду также запланирован ряд встреч с представителями ЕС.

В состав молдавской делегации также входят генеральный секретарь аппарата президента Кристина Герасимов, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

Ранее сообщалось, что на встрече в Брюсселе Грузия, Молдавия и Украина выступят с совместным заявлением, где выскажутся за более тесные отношения своих стран с ЕС.

Членами программы "Восточного партнерства" являются Украина, Грузия и Молдавия, подписавшие соглашения об ассоциации с ЕС, Армения и Азербайджан, не подписавшие таких соглашений. С момента создания этой программы в 2009 году ЕС также пытался интегрировать в нее Белоруссию, которая до своего выхода принимала в этой программе ограниченное участие.