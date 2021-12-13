Сиомара Кастро вступит в должность президента Гондураса 27 января 2022 года

МЕХИКО, 13 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Гондураса Сиомара Кастро вступит в должность на церемонии 27 января 2022 года. Об этом она сообщила в понедельник в своем Twitter.

"27 января я приму присягу как конституционный президент республики. Бывший прокурор [страны и депутат от левой Партии свободы и перестройки] Хари Диксон будет координировать [церемонию] передачи президентского мандата", - написала Кастро.

По данным Национального избирательного совета Гондураса, после подсчета 99% бюллетеней, признанных действительными по итогам выборов, состоявшихся 28 ноября, Кастро, представлявшая Партию свободы и перестройки, получила поддержку 1 709 663 избирателей. Ее ближайший соперник - мэр столицы страны Тегусигальпы Насри Асфура, представлявший правящую консервативную Национальную партию, набрал 1 203 178 голосов.

Кастро станет первой женщиной-президентом центральноамериканской республики.