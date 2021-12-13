Индия успешно испытала ракетную систему доставки торпед нового поколения

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Индия провела в понедельник успешные испытания ракетно-торпедной системы нового поколения (SMART). Об этом сообщило в понедельник министерство обороны республики в своем пресс-релизе.

Испытания прошли на острове Уилер в восточном штате Одиша. "Во время миссии был продемонстрирован полный спектр возможностей передовой ракетной системы доставки торпед. Она создана Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) для укрепления защиты от подводных лодок противника и действует, превосходя возможности обычного запуска торпед", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в военном ведомстве, все этапы полета ракеты отслеживались радарами дальнего действия. Она доставила в заданную точку торпеду, способную поражать подводные цели.

С успехом проведенных испытаний разработчиков системы поздравил министр обороны Индии Раджнатх Сингх. По его словам, "она является превосходным примером создания Индией перспективных оборонительных систем".

Глава DRDO доктор Сатиш Редди в свою очередь заметил, что система доставки торпед "послужит укреплению обороноспособности индийских ВМС".

С начала декабря Индия провела несколько испытательных пусков ракет на полигоне Чандипур в Одише - новой ракеты "земля-воздух" ближнего радиуса действия, разработанной для кораблей ВМС страны, и авиационной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.