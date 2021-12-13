AFP: президент ДР Конго пообещал, что ВС Уганды покинут страну после совместной операции

ПРЕТОРИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди пообещал в понедельник парламенту страны, что войска Уганды покинут ДРК после завершения совместной операции против боевиков террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС). Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse.

"Я проконтролирую, чтобы угандийские войска оставались на нашей территории лишь столько, сколько необходимо для завершения операции", - цитирует президента AFP. Чисекеди объяснил, что принял решение о привлечении войск соседней страны исключительно в целях более эффективной борьбы с террористами АДС, действующими на границе ДРК с Угандой, сообщает агентство.

В конце ноября подразделения правительственных сил Уганды и ДРК начали совместную операцию против АДС и нанесли удары с суши и с воздуха по базам группировки на конголезкой территории. После этого в район боевых действий были направлены войска для разгрома террористических групп.

Инициатором операции стали власти Уганды после очередной вылазки боевиков АДС в угандийской столице Кампале - они провели там серию взрывов. Парламент ДРК одобрил ввод армии Уганды на конголезскую территорию после долгих переговоров между двумя странами. В ДРК настороженно наблюдают за действиями ВС Уганды, учитывая, что эта страна была одной из участниц масштабной войны 1998-2002 годов в ДРК и действовала на стороне противников правительства Киншасы.

Группировка АДС была сформирована на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская организация, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах ДРК.

По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. мирных жителей. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари группировки установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской "Аш-Шабаб". США 11 марта включили АДС в список террористических организаций, связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).