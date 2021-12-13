Великобритания намерена активизировать усилия по поддержанию мира на Балканах

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено активизировать усилия по поддержанию мира и стабильности на Балканах. Об этом заявила глава МИД королевства Лиз Трасс, которая в понедельник приняла в Лондоне своих коллег из Албании, Боснии и Герцеговины (БиГ), Северной Македонии, Сербии, Черногории, а также непризнанного Косова.

"Соединенное Королевство активизирует усилия в сфере содействия миру и стабильности в регионе, а также его [экономическому] процветанию. Это ключевой момент для Западных Балкан, и важно сохранить мир и демократию, достигнутые столь большим трудом больше 20 лет назад", - отметила Трасс, подчеркнув, что Лондон будет налаживать в регионе "более тесные связи в области экономики и обеспечения безопасности".

В начале декабря правительство страны сообщило об учреждении должности спецпредставителя премьер-министра страны Бориса Джонсона на Западных Балканах. Им стал экс-глава Военного комитета НАТО маршал Стюарт Пич. Он присутствовал на лондонской встрече министров вместе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром и спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком. Во вторник Пич посетит регион с визитом.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении германского дипломата Кристиана Шмидта новым высоким представителем ООН по БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта.

23 июля уходящий в отставку высокий представитель ООН по БиГ Валентин Инцко ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет "отрицания геноцида и прославления военных преступников" в Сребренице в 1995 году. В ответ руководство Республики Сербской объявило, что в знак протеста не будет принимать участие в работе властных органов БиГ, а после заявило о намерении отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет. В результате Республика Сербская планирует через несколько месяцев восстановить собственную армию, заявил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.