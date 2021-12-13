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База США в провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу

Сведений о пострадавших и материальном ущербе не поступало

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Несколько реактивных снарядов разорвалось в понедельник на территории военной базы США, расположенной на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило агентство SANA, ракетному обстрелу подвергся лагерь американских военных, находящийся в районе Зейбан рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар. Сведений о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

Как ранее проинформировало агентство SANA, 5 декабря несколько ракет было выпущено по военной базе США и западной коалиции в населенном пункте Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, однако американское командование позднее опровергло эти данные.

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