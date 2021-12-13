В Риге проходит акция протеста против обязательной вакцинации

РИГА, 13 декабря. /ТАСС/. Несанкционированная акция протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер, принятых властями Латвии в связи с пандемией коронавируса, проходит в понедельник в центре Риги. В ходе акции пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщает Государственная полиция республики.

"Пострадал один из сотрудников правоохранительных органов, следящих за соблюдением общественного порядка, он доставлен в медицинское учреждение, обстоятельства происшествия выясняются", - указывает Госполиция в Twitter.

В настоящее время правоохранители задержали двух человек, одного из них - за нарушение правил использования дрона. Лица были доставлены в полицейский участок для проведения процессуальных действий. Всего, по оценкам Госполиции, в акции протеста, которая проходит около Рижского замка - резиденции президента Латвии, - принимают участие порядка 600 человек.

Организатором акции выступил оппозиционный депутат Сейма (парламента) республики Алдис Гобземс. Рижская дума на прошлой неделе после консультаций с правоохранительными органами не дала разрешения на проведение заявленного мероприятия. Госполиция со своей стороны призвала жителей не принимать участия в этой акции в связи с действующими в стране ограничениями на собрания из-за эпидемиологической ситуации.

Гобземс 6 декабря утром на специальном автобусе прибыл в город Тукумс для начала проведения серии акций протеста в разных городах республики против действий властей, которую он планировал завершить митингом 13 декабря у резиденции президента Латвии в Риге. Политик выступает против обязательной вакцинации, ряда санитарных ограничений и проводимой действующими властями политики. В ходе несанкционированных акций в разных городах депутата несколько раз задерживала полиция и доставляла в участок, после чего отпускала. В отношении депутата было возбуждено несколько десятков дел о возможных административных нарушениях на его мероприятиях.

В этом году Госполиция Латвии также уже несколько раз штрафовала Гобземса за несанкционированные акции протеста против обязательной вакцинации. Один из штрафов составил €6,7 тыс. за многотысячную акцию протеста против санитарных ограничений и обязательной вакцинации, которая состоялась 18 августа в центре Риги. Еще два штрафа в размере €2 тыс. и €350 депутат получил за несанкционированную акцию в знак протеста против обязательной вакцинации, которая прошла 4 августа.