Псаки сообщила, что США продолжают изучать ситуацию с замороженными афганскими активами

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Власти США продолжают внимательно изучать ситуацию с замороженными за рубежом афганскими активами. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Резервы остаются недоступными для талибов (члены запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" - прим. ТАСС). <...> Они находятся в некоторых финансовых институтах в США и других странах. <...> Есть ряд причин, по которым эти резервы остаются недоступными. <...> Конечно, это очень сложный вопрос. Мы продолжаем внимательно и в координации с союзниками и партнерами изучать [ситуацию]. <...> На данный момент по этому вопросу нет никаких новостей", - сказала официальный представитель президента Джо Байдена.

По ее словам, статус упомянутых средств, в частности, является "предметом текущих судебных разбирательств", инициированных семьями жертв терактов 11 сентября 2001 года. "Во-вторых, США по-прежнему сталкиваются со сложными фундаментальными вопросами касательно того, как сделать резервные средства доступными, чтобы они приносили пользу непосредственно жителям Афганистана, гарантируя при этом, что они не пойдут в качестве прибыли "Талибану". Разумеется, наша цель как одного из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи - предоставить эту помощь напрямую людям", - подчеркнула Псаки.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. После того как 15 августа радикалы без боя вошли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику, вашингтонская администрация заморозила государственные резервы свергнутого афганского правительства в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Международный валютный фонд и Всемирный банк тоже прекратили оказание помощи Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около $9,5 млрд.

Как отметил в начале декабря в интервью телеканалу "Россия-24" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, Москва пытается убедить Вашингтон разморозить афганские активы, однако складывается впечатление, что Запад заблокировал эти средства намеренно, чтобы манипулировать талибами.

Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.