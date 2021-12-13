Польша выступила за тесное сотрудничество с Францией по развитию мирного атома

ВАРШАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Польши хотели бы тесно сотрудничать с Францией в деле развития мирного атома. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Будапеште премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая по итогам встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Польша хочет очень тесно сотрудничать с Францией, у которой есть в этой области (ядерной энергетики - прим. ТАСС) очень большой опыт", - сказал Моравецкий.

Ранее правительство Польши заявило о намерении в течение 20 лет построить в стране шесть атомных энергоблоков. Власти хотят начать сооружение объектов в 2026 году, с 2033 года планируется начать запускать энергоблоки мощностью 1-1,5 ГВт каждые два-три года, чтобы обеспечить возможность генерировать в стране от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и заключит соглашение на 20 лет реализации инвестиций, а затем на период эксплуатации станций.

В октябре 2020 года было подписано польско-американское соглашение о "сотрудничестве в целях развития программы ядерной энергетики, используемой в гражданских целях, и гражданской атомной промышленности" в Польше. В договоре упоминается, что Польша будет поощрять выбор американского проекта ядерного реактора и участие американских субъектов в реализации этих планов. Однако, по заявлениям представителей польских властей, выбор США в качестве основного партнера для строительства первой в Польше АЭС пока не предопределен.