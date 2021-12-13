Глава МИД Украины встретился с помощником госсекретаря США перед ее визитом в Москву

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Киеве встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид перед ее визитом в Москву. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Украины.

"В рамках активного политического диалога между Украиной и США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, прибывшей в Киев с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

Собеседники, как отмечено в сообщении МИД, скоординировали позиции Украины и США накануне визита Донфрид в Москву, и американская сторона согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины", который отметил Кулеба.

Украинский министр также подчеркнул приверженность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования конфликта на востоке страны и поприветствовал активное вовлечение США в этот процесс. Кулеба поделился видением способов эффективного выполнения минских договоренностей, в частности, в сфере безопасности.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря, а затем, 15-16 декабря, отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель относительно усилий по поиску дипломатического решения ситуации вокруг Украины.