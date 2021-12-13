Госдеп не комментирует данные, что Израиль обстреливал Сирию для срыва планов по химоружию

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не комментируют сведения о том, что Израиль наносил в 2021 и 2020 годах удары с воздуха по Сирии, чтобы помешать производству Дамаском химического оружия. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Мы, безусловно, видели сообщения об ударах с воздуха. Мы сегодня не можем дать дальнейшие комментарии на этот счет", - заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как утверждается в опубликованном в понедельник газетой The Washington Post материале, израильские ВВС наносили удары по наземным объектам на территории Сирии в июне 2021 года и марте 2020 года, поскольку в Тель-Авиве полагали, что Дамаск может возобновить там производство химического оружия. Газета ссылается на источники в спецслужбах США и других западных стран.

В июне 2021 года агентство Sana сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку израильских ВВС на наземные объекты, расположенные к югу от столицы страны. По его информации, израильские удары были нанесены из ливанского воздушного пространства. Представители Армии обороны Израиля тогда отказались комментировать эти сообщения. Позднее телеканал Al-Hadath проинформировал, что в результате авиаударов погибли десять человек.

В марте 2020 года местные СМИ также сообщали об отражении силами противовоздушной обороны Сирии ударов израильской авиации, которые наносились из воздушного пространства Ливана и с Голанских высот. По данным вещающей из Дамаска радиостанции "Шам-ФМ", силам ПВО удалось сбить 12 ракет, выпущенных по западной провинции Хомс.

В сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1 200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.