Лагерь курдов возле базы США в Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Несколько реактивных снарядов разорвалось в понедельник на территории лагеря курдских бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС), который расположен рядом с военной базой США в районе Зейбан на севере провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило агентство SANA, курды вместе с американскими военнослужащими охраняют нефтяное месторождение Эль-Омар. Сведений о пострадавших в результате обстрела и материальном ущербе не поступало.

С 2015 года США создали девять военных баз на северо-востоке Сирии. Четыре из них находятся поблизости от нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре, а еще пять - в соседней провинции Хасеке. Несколько сотен американских военных оказывают помощь отрядам СДС в борьбе с активизировавшимися бандами террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие Соединенных Штатов на северо-востоке арабской республики как оккупацию. 5 декабря несколько ракет было выпущено по военной базе США и западной коалиции в населенном пункте Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, однако американское командование позднее опровергло эти сведения.

Как утверждает телеканал AlHadath, за нападениями на военные объекты США в Сирии стоят проиранские шиитские формирования, воюющие на стороне сирийской армии. Ракетные обстрелы участились после того, как израильские ВВС атаковали 8 и 14 октября военный аэродром Т-4, расположенный к юго-востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска). Авиаударам подвергся находящийся там центр по управлению полетами иранских беспилотников, шииты понесли потери.