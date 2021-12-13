Макрон считает недопустимым угрожать каким-либо странам исключением из ЕС

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым использовать угрозы исключения из Евросоюза (ЕС) при диалоге со странами-участницами. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопрос одного из журналистов, должны ли Польша и Венгрия в любом случае оставаться в ЕС, несмотря на различие в подходах к концепции правового государства.

"Я не использую подобную угрозу или даже гипотезу такой угрозы, потому что я думаю, что это очень плохой сценарий. Для тех, кто любит Европу, пытаться достигнуть решений, уменьшив периметр организации, было бы, на мой взгляд, формой поражения", - сказал Макрон в понедельник журналистам в Будапеште после совещания с участниками Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). Запись пресс-конференции разместил в Twitter Елисейский дворец.

По словам Макрона, он "верит в пользу диалога". "Считаю необходимым избавляться от двусмысленности. У нас есть разногласия с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, неодинаковый подход к вопросам, которые находятся на столе переговоров", - заметил он.

Как считает французский лидер, сторонам "для начала надо избавиться от двусмысленности, а затем проделать политическую работу, чтобы прийти к согласию". "Я думаю, что мы вместе сможем добиться успеха, продвигаясь вперед к общей модели и уважая подходы друг друга", - сказал Макрон.

Он выразил уверенность, что "такой путь существует". "Этот путь означает необходимость уважать, слышать друг друга и проявлять серьезный подход. Тогда можно продвигаться вперед, но я не думаю, что это можно решить за две недели или даже за шесть месяцев", - добавил он.

Отвечая на вопрос польского корреспондента, Макрон подчеркнул, что "Франция рассматривает все свои границы с одинаковой солидарностью". Париж, заверил он, видит в Польше страну, которая решила разделить свою судьбу с французами и другими европейцами. "Таким образом безопасность и территориальная целостность Польши, как и всех стран ЕС, также является вопросом безопасности и территориальной целостности для Франции", - сказал он.