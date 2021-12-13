{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Госдеп заявил о поддержке мира с КНДР в свете высказываний лидера Южной Кореи

Мун Чжэ Ин ранее заявил о том, что Республика Корея, КНДР, США и Китай в целом готовы официально объявить об окончании Корейской войны

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты нацелены на обеспечение прочного мира на Корейском полуострове. С таким утверждением выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя высказывания южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о том, что Республика Корея, КНДР, США и Китай в целом готовы официально объявить об окончании Корейской войны.

"Мы сохраняем приверженность обеспечению прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии с КНДР. И в этих целях мы стремимся взаимодействовать с КНДР в рамках откалиброванного <...> подхода, чтобы добиться в большей степени осязаемого прогресса, укрепляющего безопасность США и их союзников и развернутых [за рубежом] сил", - заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

"У нас, безусловно, нет враждебных намерений в отношении КНДР", - заверила Портер. "И мы, разумеется, готовы встречаться [с должностными лицами КНДР] без предварительных условий", - отметила дипломат. "Мы надеемся, что КНДР положительно ответит на наши контакты. Мы продолжим тесно консультироваться с Республикой Корея, Японией и другими союзниками и партнерами насчет наилучшего способа взаимодействия с КНДР", - подчеркнула Портер.

Как заявил ранее Мун Чжэ Ин, Республика Корея, КНДР, США и Китай в целом готовы официально объявить об окончании Корейской войны (1950-1953). В конце сентября он призывал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН к скорейшему возобновлению диалога между КНДР и Республикой Корея, а также между Вашингтоном и Пхеньяном. Кроме того, президент повторно высказался за подготовку декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяМун Чжэ Ин
Кризис на Украине
США на постоянной основе ведут диалог о предоставлении военной помощи Киеву
Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби сообщил, что последняя поставка была завершена на прошлой неделе, она включала в себя малокалиберное стрелковое оружие, боеприпасы и ракеты Javelin
Читать полностью