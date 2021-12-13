Госдеп заявил о поддержке мира с КНДР в свете высказываний лидера Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты нацелены на обеспечение прочного мира на Корейском полуострове. С таким утверждением выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя высказывания южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о том, что Республика Корея, КНДР, США и Китай в целом готовы официально объявить об окончании Корейской войны.

"Мы сохраняем приверженность обеспечению прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии с КНДР. И в этих целях мы стремимся взаимодействовать с КНДР в рамках откалиброванного <...> подхода, чтобы добиться в большей степени осязаемого прогресса, укрепляющего безопасность США и их союзников и развернутых [за рубежом] сил", - заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

"У нас, безусловно, нет враждебных намерений в отношении КНДР", - заверила Портер. "И мы, разумеется, готовы встречаться [с должностными лицами КНДР] без предварительных условий", - отметила дипломат. "Мы надеемся, что КНДР положительно ответит на наши контакты. Мы продолжим тесно консультироваться с Республикой Корея, Японией и другими союзниками и партнерами насчет наилучшего способа взаимодействия с КНДР", - подчеркнула Портер.

Как заявил ранее Мун Чжэ Ин, Республика Корея, КНДР, США и Китай в целом готовы официально объявить об окончании Корейской войны (1950-1953). В конце сентября он призывал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН к скорейшему возобновлению диалога между КНДР и Республикой Корея, а также между Вашингтоном и Пхеньяном. Кроме того, президент повторно высказался за подготовку декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.