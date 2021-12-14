Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе с главой Евросовета в трехстороннем формате

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник встретятся во второй раз менее чем за месяц. Переговоры пройдут при участии главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе, где на следующий день состоится саммит "Восточного партнерства".

Перед этим Мишель намерен встретиться с каждым из них по отдельности, а беседа в трехстороннем формате пройдет вечером. Как ранее пояснил председатель Евросовета, цель предстоящих переговоров - помочь двум странам наладить прямой контакт и улучшить отношения. По его мнению, министры обороны Армении и Азербайджана несколько недель назад провели "очень успешную" беседу, на ее основе ведется работа по повышению уровня доверия между Ереваном и Баку.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны обнародуют совместное заявление, хотя ни Баку, ни Ереван не сообщали о повестке встречи и темах, которые планируют обсудить.

Последний раз Алиев и Пашинян общались в Сочи 26 ноября. Встреча также была трехсторонней и проводилась при участии президента России Владимира Путина. Главным ее итогом стало решение о создании механизма демаркации и делимитации границы между странами. Процесс будет проходить при консультативном содействии Москвы по запросу сторон.

Напряженность в отношениях

Даже спустя год после прекращения боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха стороны не смогли договориться о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, предусмотренной заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Баку неоднократно заявлял о желании создать так называемый Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил бы Нахичевань с основной частью страны. В Ереване не желают даже обсуждать этот вопрос и требуют отказаться от "коридорной логики".

Сохраняется напряжение и на границе. В течение года там не раз возникали перестрелки и столкновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Обе стороны несли потери. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации напряженности. В частности, на прошлой неделе Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий. В Ереване, в свою очередь, сообщили о попытках противника атаковать боевые позиции ВС страны и гибели одного военнослужащего в результате боев на восточном направлении.

МИД Азербайджана в связи с возникшей напряженностью выступил за скорейшее начало переговоров по делимитации границы. Внешнеполитическое ведомство Армении заявило, что зеркальный отвод войск от границы позволит избежать дальнейшей эскалации в регионе.

Эта стычка произошла 10 декабря - в день первого заседания новой региональной консультативной платформы. Формат получил название "3+3", так как предполагает вовлечение в переговоры Азербайджана, Армении и Грузии с одной стороны, России, Турции, Ирана - с другой. При этом Грузия в этом формате участвовать в настоящий момент отказывается. На заседании, которое прошло на уровне заместителей глав МИД, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества.

Символические шаги

По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, серьезного прогресса в урегулировании от встречи в Брюсселе ожидать не стоит, так как Европа "просто пытается перетянуть одеяло на себя и принять участие в процессе примирения". "В случае с Россией Владимир Путин прекрасно ориентируется в ситуации, знает ее из первых рук, - сказал эксперт в беседе с корр. ТАСС. - Москва имеет необходимые компетенции и механизмы воздействия на ситуацию. У Европы этого нет, нет понимания сути конфликта. В данном случае роль ЕС - это просто предоставление площадки".

Как отметил специалист, Баку и Ереван за счет вовлечения других игроков в переговорный процесс пытаются "изменить диспозицию в надежде на то, что новый посредник сможет создать какие-то дополнительные стимулы, чтобы оппонент пошел на уступки". "Это несколько наивно, потому что принципиальные позиции Армении и Азербайджана не меняются вне зависимости от того, кто является посредником", - подчеркнул он.

Урегулирование отношений, по его словам, может занять довольно продолжительное время, поскольку "условия для добрососедского взаимодействия должен создать взаимный прагматичный экономический интерес". "Однако, чтобы дойти до этой стадии экономической привлекательности, нужно создать атмосферу готовности сторон к совместным проектам. В этом и заключается главная сложность, - отметил Притчин. - Поэтому находится миллион причин, чтобы не делать этот шаг. Когда критическая масса политической воли с обеих сторон накопится и позволит сделать этот шаг, тогда уже дело пойдет по накатанной".

До этого, считает эксперт, еще далеко. "Ожидать, что в Брюсселе стороны пойдут на какие-то компромиссы, не стоит, - заключил он. - Какие-то символические шаги навстречу друг другу, возможно, и могут быть сделаны, но не стратегические".