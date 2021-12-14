Планировавший объявить себя президентом Гаити сенатор признал верными действия кабмина

ГАВАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель Сената (верхней палаты парламента) Гаити Жозеф Ламбер заявил в понедельник, что положительно оценивает реализацию соглашения кабмина премьера Ариэля Анри и оппозиции по урегулированию политического кризиса в республике. Ранее Ламбер, которого Сенат дважды пытался официально провозгласить президентом страны, называл соглашение "переворотом, который концентрирует власть в руках одного человека", и "возвращением к абсолютной власти".

"В воскресенье, 12 декабря, служба по мониторингу за исполнением соглашения от 30 августа создала Национальный совет переходного периода. Это шаг в правильном направлении, возвращение к нормальной жизни", - написал сенатор в Twitter.

В конце августа Анри и представители оппозиционных партий подписали соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября 2021 года на конец 2022 года. До проведения голосования введен переходный период, во время которого страной должно руководить правительство национального единства во главе с премьером. Соглашение также предусматривает перенос на один год срока принятия нового Основного закона Гаити, который подготовит конституционная ассамблея.

Серьезный политический кризис в карибской республике начался после убийства президента Жовенеля Моиза в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.