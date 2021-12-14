В США конгрессмены рекомендовали предъявить обвинения экс-помощнику Трампа

ВАШИНГТОН, 14 декабря. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января, в понедельник рекомендовал привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях экс-главу аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза, являвшегося сотрудником администрации 45-го президента Дональда Трампа. Трансляция голосования в данном органе велась на его сайте.

Ранее в этом году комитет обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников Трампа, выступить на слушаниях и предоставить всю имеющуюся у них информацию о событиях 6 января. Им были направлены соответствующие повестки. Как стало известно на прошлой неделе, Медоуз отказался в полной мере сотрудничать с законодателями, в том числе лично ответить на их вопросы. Адвокат Медоуза Джордж Тервиллигер пояснил, что конгрессмены намеревались добиться от его клиента раскрытия информации, непосредственно касающейся работы предыдущей администрации США, которую возглавлял Трамп. Ответчик считает это незаконным.

Члены комитета единогласно поддержали предъявление Медоузу обвинений в неуважении к Конгрессу США за отказ подчиниться требованиям. Соответствующие рекомендации будут направлены на рассмотрение нижней палаты полного состава.