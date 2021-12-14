Пашинян отправился в Брюссель, где проведет встречу с Алиевым

ЕРЕВАН, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник с двухдневным рабочим визитом отправился в Брюссель, где у него при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Никол Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом в Брюссель, где он примет участие в шестом саммите "Восточного партнерства". Премьер проведет двухстороннюю встречу с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева", - отмечается в сообщении.

В рамках визита Пашинян также проведет двухсторонние встречи с европейскими партнерами.

В последний раз премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. Она была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Встреча стала первым очным трехсторонним контактом лидеров стран с января этого года и продлилась около трех часов. Российский президент назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на соблюдение договоренностей.