Глава МИД Японии считает вопрос Курил самой большой нерешенной проблемой в отношениях с РФ

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Вопрос "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильской гряды) является самой большой неразрешенной проблемой японо-российских двусторонних отношений. Такое мнение во вторник выразил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

"Вопрос северных территорий до сих пор не разрешен <...> Поскольку это самая большая нерешенная проблема в японо-российских отношениях, я думаю, что необходимо продолжить плотно заниматься этим вопросом", - отметил он. Говоря о 30-летней годовщине межправительственной договоренности о создании программы безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов, глава МИД Японии подчеркнул, что эти поездки способствуют "повышению взаимопонимания между японскими гражданами и жителями четырех северных островов".

Хаяси также напомнил, что из-за пандемии коронавируса в прошлом и этом году безвизовые обмены были отменены, и выразил надежду на скорейшее возобновление программы.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.