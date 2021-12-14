Кулеба заявил, что организация встречи Путина и Зеленского находится не в активной фазе

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что организация прямых переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина активно не ведется.

"Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", - сказал он во вторник журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе подтвердил готовность к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент России 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений. В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.