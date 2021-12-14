На юге Ливии произошли стычки между силами ЛНА и проправительственными формированиями

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между силами Ливийской национальной армии (ЛНА) и формированиями, подчиняющимися заседающим в Триполи Правительству национального единства (ПНЕ) и Президентскому совету, произошли на юге Ливии. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в генеральном командовании ЛНА.

Стычки произошли минувшей ночью в главном городе южного региона страны Себхе (750 км от столицы). "Силы 116-й бригады при Президентском совете, которыми командует Масуд аль-Джади, попытались занять ряд контролируемых национальной армией районов, однако встретили отпор вооруженных сил, - указал собеседник агентства. - Сейчас обстановка остается спокойной после того, как нападавшие отступили, а в район стычек прибыли подкрепления от генерального командования".

Что стало причиной столкновений и были ли погибшие, источник не уточнил. Между тем, по данным новостного портала Erem News, аль-Джади действовал самостоятельно, а в штабе при Минобороны ПНЕ в столице приказа о нападении на расположения армии никто отдавал. Кроме того, как сообщал ряд местных СМИ, перестрелки якобы начались после того, как бойцы ЛНА конфисковали полицейские машины, которые были отправлены в управление безопасности Себхи кабмином нацединства, а противоборствующая сторона решила их вернуть силой.

Примечательно, что ночные стычки на юге произошли после того, как в минувшую субботу в Сирте впервые встретились начальник штаба армии в Западном регионе Мухаммед аль-Хаддад и генерал-лейтенант Абдель Раззак ан-Надури, которому командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар передал свои полномочия сроком на три месяца, чтобы принять участие в президентских выборах. Скорейшее объединение разрозненных военных структур без вмешательства извне было одной из главных тем их консультаций.