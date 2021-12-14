Глава МИД ФРГ назвала прискорбным вето РФ на проект резолюции СБ ООН по климату

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала прискорбной блокировку со стороны России проекта резолюции Совета Безопасности ООН, увязывающей вопросы климата и безопасности.

"Это очень прискорбно, поскольку мы видим во всем мире, а также в Европе, насколько климатический кризис усугубляет конфликт", - приводит агентство DPA слова Бербок во вторник в кулуарах конференции по разоружению, проходящей в Стокгольме.

При этом министр добавила, что тема климатического кризиса должна обсуждаться в СБ ООН, так как "имеет абсолютные последствия для безопасности и действует как движущая сила, особенно в тех регионах, которые и без того являются уязвимыми". Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства ФРГ заверила, что Германия будет уделять самое пристальное внимание вопросам изменения климата на различных международных площадках, включая ООН и Группу семи (G7), а также на европейском уровне.

В понедельник Россия в Совете Безопасности наложила вето на принятие резолюции по климатической проблематике, предложенной Ирландией и Нигером. Россия и Индия проголосовали против, Китай воздержался. Из-за использования Россией права вето документ не был принят.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с заявлениями Вашингтона о том, что Россия "подвела весь мир", заблокировав принятие увязывающей вопросы климата и безопасности резолюции Совета Безопасности ООН, так как документ был абсолютно неприемлемым. При этом он заметил, что климатическая повестка чрезвычайно важна для Москвы и является одним из приоритетов внешней политики РФ.