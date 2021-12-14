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Глава МИД ФРГ назвала прискорбным вето РФ на проект резолюции СБ ООН по климату

Анналена Бербок заверила, что Германия будет уделять самое пристальное внимание вопросам изменения климата на различных международных площадках, включая ООН и Группу семи

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала прискорбной блокировку со стороны России проекта резолюции Совета Безопасности ООН, увязывающей вопросы климата и безопасности.

"Это очень прискорбно, поскольку мы видим во всем мире, а также в Европе, насколько климатический кризис усугубляет конфликт", - приводит агентство DPA слова Бербок во вторник в кулуарах конференции по разоружению, проходящей в Стокгольме.

При этом министр добавила, что тема климатического кризиса должна обсуждаться в СБ ООН, так как "имеет абсолютные последствия для безопасности и действует как движущая сила, особенно в тех регионах, которые и без того являются уязвимыми". Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства ФРГ заверила, что Германия будет уделять самое пристальное внимание вопросам изменения климата на различных международных площадках, включая ООН и Группу семи (G7), а также на европейском уровне.

В понедельник Россия в Совете Безопасности наложила вето на принятие резолюции по климатической проблематике, предложенной Ирландией и Нигером. Россия и Индия проголосовали против, Китай воздержался. Из-за использования Россией права вето документ не был принят.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с заявлениями Вашингтона о том, что Россия "подвела весь мир", заблокировав принятие увязывающей вопросы климата и безопасности резолюции Совета Безопасности ООН, так как документ был абсолютно неприемлемым. При этом он заметил, что климатическая повестка чрезвычайно важна для Москвы и является одним из приоритетов внешней политики РФ.

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