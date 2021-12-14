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Париж изучит предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе

В МИД РФ ранее заявили, что Москва хочет иметь юридические гарантии о неразмещении вблизи ее границ ударных вооружений

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Франции ожидают российские предложения по гарантиям безопасности в Европе, связанным с размещением вооружений НАТО, и намерены внимательно их изучить. Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге во вторник.

"Франция самым внимательным образом изучит предложения [России], если они призваны содействовать укреплению стратегической стабильности в Европе и отвечают интересам Франции, ее союзников и партнеров в сфере безопасности", - заявил представитель МИД Франции.

Во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва хочет иметь юридические гарантии о неразмещении вблизи ее границ ударных вооружений. Он пообещал, что в ближайшее время представителям НАТО будут переданы наработки по этому вопросу. Руденко напомнил, что о необходимости четких юридических гарантий неразмещения вблизи российских границ в первую очередь ударных вооружений и в целом инфраструктуры НАТО президент РФ Владимир Путин заявлял во время разговора с президентом США Джо Байденом.

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