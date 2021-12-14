В Белоруссии признали экстремистским формированием инициативу "BY_help"

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии признало инициативу солидарности "BY_help" экстремистским формированием и запретило ее деятельность на территории страны. Об этом сообщило во вторник Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

"Решением министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством инициативы солидарности "BY_help", включая структурные подразделения "Беларуcам.рl" и "Media Solidarity Belarus", - отмечается в сообщении Telegram-канала ГУБОПиК.

В управлении напомнили, что действия создателей, руководителей указанного формирования, а также его участников образуют состав преступления, предусмотренного ст. 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее МВД и КГБ Белоруссии признали экстремистскими формированиями более десятка инициатив и интернет-ресурсов.