Талибы раскритиковали страны, которые "молчат о замороженных афганских госрезервах"

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Абдул Гани Барадар, назначенный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность зампредседателя временного кабмина Афганистана, выступил с критикой стран, которые "молчат о замороженных афганских госрезервах". Свое мнение представитель радикалов выразил на пресс-конференции в Кабуле во вторник.

"Средства, которые были заблокированы Соединенными Штатами, принадлежат афганскому народу и должны быть разморожены. <...> Мы считаем также неприемлемым тот факт, что многие страны молчат о замороженных афганских государственных резервах", - указал замглавы временного кабмина, выступление которого в прямом эфире транслировал местный телеканал Tolo News.

Комментируя отсутствие признания сформированного "Талибаном" афганского правительства, Барадар подчеркнул, что "международное сообщество руководствуется одними целями [в контексте признания кабинета талибов], а "Исламский эмират Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) - своими собственными". Кроме того, он в очередной раз заявил, что, по мнению руководства талибов, для признания их кабинета министров "выполнены все необходимые условия".

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия.

Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже несколько раз обращалось к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.

Ситуация в Афганистане

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в афганскую столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.